«Рушат то, что якобы хотят спасти»: Алена Рапунцель приняла участие в разборках на «Доме-2» после ухода мужа

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель вновь готова засветиться на экране. Мама двух сыновей, переживающая сейчас разрыв с мужем Ильей Семиным, пришла на Лобное.

Алена Рапунцель рассказала в микроблоге, что ее пригласили обсудить семью нынешней участницы проекта.

«Сегодня я впервые была свидетелем того, как люди сами рушат то, что якобы хотят спасти. Сложно видеть людей в такой ситуации. Ты понимаешь, что помочь нельзя — какие бы советы со стороны не шли, какие бы люди ни говорили тебе — вы разные и т.д. — не помочь никак», — поделилась Алена Рапунцель.

Она призналась, что ей было неприятно наблюдать за разборками пары, которая просто готова уничтожить друг друга.

Алена Рапунцель добавила, что речь шла о новенькой девушке, у которой трое детей и муж.

Напомним, на «Дом-2» в последнее время стали активно приглашать бывших звездных участников. Там на Лобном недавно побывали Саша Черно, Катя Колисниченко и Юлия Салибекова.

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