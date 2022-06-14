«Показательна история с Шевчуком»: Гаспарян попросил обратить внимание на реакцию зала в Уфе

Музыкальный обозреватель Артур Гаспарян в эфире шоу «Котрикадзе Дзядко» заявил, что на концерте в Уфе Юрия Шевчука люди наглядно показали, что думают о происходящем.

«Очень показательная история с Юрой Шевчуком. Все эти апологеты присвоили себе право говорить от имени народа. Они все время ссылаются, что они с народом. Мы за Россию. Мы являемся россиянами, а не кто-то другой». Артур Гаспарян

Как отметил Гаспарян, прекрасно мнение народа можно было увидеть на многотысячном концерте в Уфе, когда Шевчук высказал свое мнение о событиях на Украине. «Мы видели реакцию многотысячного зала. Они тоже часть этого народа. Это была показательная картинка, которая, как мне кажется, напугала всех пропагандистов, потому что они поняли, что в их формуле «Мы — народ» что-то не сходится», — заявил Гаспарян.

Напомним, что на концерте в Уфе Юрий Шевчук сделал ряд политических заявлений под одобрение толпы фанатов. После мероприятия на него был составлен протокол.

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