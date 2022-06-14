Решили обновить гардероб: Вера Брежнева с младшей сестрой Викторией устроила шопинг в Милане

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева находит, чем развлечь себя в Италии.

Певица Вера Брежнева, которая уже несколько месяцев живет на своей роскошной вилле в Италии, сейчас проводит время с мамой и сестрами.

У Тамары Галушка на днях был юбилей, и все ее дочери собрались в Италии, чтобы поздравить родительницу.

Вера Брежнева нашла развлечение для своих родственниц. Она устроила им шопинг в Милане.

В микроблоге Вера Брежнева поделилась видео, которым запечатлела, как ее младшая сестра Виктория Галушка выходит из небольшого миланского бутика. Вика облачена в брючный костюм песочного оттенка и просто сияет от счастья. Судя по всему, шопинг удался.

Примечательно, что Вера Брежнева часто рассказывает подписчикам, как плохо себя чувствует, убеждает их в том, что ей не хочется ухаживать за собой и наряжаться. Но судя по новым видео, Вера Брежнева явно лукавит.

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