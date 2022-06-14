Участник «Махачкалинских бродяг» и сериала «Даешь молодежь» Халил Мусаев умер в возрасте 48 лет

Несколько дней назад появилась информация об инсульте у известного юмориста.

Звезда КВН, дагестанский актер и юморист Халил Мусаев, который многим полюбился по сериалу «Даешь молодежь», ушел из жизни в возрасте 48 лет.

Об этом в «Телеграме» сообщил его близкий друг, общественник Шамиль Хадулаев. Причиной смерти стал повторный инсульт.

«И все-таки Халил ушел от нас. Соболезную всем родным и близким Халила Мусаева, который многие годы дарил нам улыбку». Шамиль Хадулаев

Напомним, что Халил Мусаев известен по выступлениям за команду КВН «Махачкалинские бродяги». Ранее у Халила Мусаева уже был инсульт. Тогда врачам удалось его спасти.

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