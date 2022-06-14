«Откатал хуже, чем во всем туре»: Рудковская объяснила, почему ее сын Саша заплакал после шоу

По словам продюсера, ее наследник признался, что ему не хватило эмоций.

Продюсер Яна Рудковская в эфире программы «PRO-новости» объяснила, почему ее девятилетний сын Саша заплакал после ледового шоу в Москве.

«Он откатал хуже, чем во всем туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош. Он мне сказал: «Мама, мне не хватило эмоций на Москву». В плане техники там все отлично. Он знаете, мне кажется, немножко подустал». Яна Рудковская

При этом Яна Рудковская заявила, что все шоу получилось на высшем уровне. «Я сегодня поняла: хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам», — заметила Яна Рудковская.

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Напомним, что Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко организовали на высшем уровне шоу «Союз чемпионов». В нем приняли участие звезды российского фигурного катания.

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