«Откатал хуже, чем во всем туре»: Рудковская объяснила, почему ее сын Саша заплакал после шоу

Продюсер Яна Рудковская в эфире программы «PRO-новости» объяснила, почему ее девятилетний сын Саша заплакал после ледового шоу в Москве.
«Он откатал хуже, чем во всем туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош. Он мне сказал: «Мама, мне не хватило эмоций на Москву». В плане техники там все отлично. Он знаете, мне кажется, немножко подустал».
При этом Яна Рудковская заявила, что все шоу получилось на высшем уровне. «Я сегодня поняла: хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам», — заметила Яна Рудковская.
Напомним, что Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко организовали на высшем уровне шоу «Союз чемпионов». В нем приняли участие звезды российского фигурного катания.
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