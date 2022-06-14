«Чем больше праздников – тем лучше!»: Юрий Лоза подвергся травле за поздравление с Днем России

Музыкант Юрий Лоза «ВКонтакте» заявил, что не ожидал гневной реакции пользователей за свое поздравление с Днем России. По его словам, что ему только не наговорили в этот «черный день российской истории».

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По словам Юрия Лозы, пользователи писали, что Россия в этот день празднует день рождения Джорджа Буша-старшего, который действительно появился на свет 12 июня. Как отметил Лоза, 12 июня кто только не родился. Всего он насчитал более трехсот известных людей.

«Друзья мои, чем больше праздников – тем лучше! Лично я прекрасно провел время: и прогулялся, и проехался по городу, и посидел вечером за столом в хорошей компании, и поднял рюмашку-другую, в частности, и за Россию тоже. Так что еще раз с праздником и будьте счастливы!» Юрий Лоза

Напомним, что День России — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

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