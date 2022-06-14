«С тех пор изменилось много всего»: Макаревич вспомнил, как год назад выступал в Екатеринбурге

Как отметил музыкант, фестиваль «Слова и музыка свободы» был просто замечательный.

Певец Андрей Макаревич, который уже несколько месяцев находится в Израиле, в «Телеграме» вспомнил, как год назад в эти же сроки посещал Екатеринбург.

«Год назад мы выступали в Екатеринбурге на замечательном фестивале «Слова и музыка свободы». С тех пор изменилось очень много всего, но фотографии с того концерта мы обязательно посмотрим!» Андрей Макаревич

Напомним, что Андрей Макаревич позволил себе за последние месяцы несколько громких оскорбительных высказываний в адрес родной страны и ее жителей.

Добавим, что в разных городах России были в последнее время отменены концерты Андрея Макаревича. Сам певец, однако, в будущем надеется еще выступить перед соотечественниками.

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