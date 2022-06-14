«Отпустите все»: пока Прилучный отдыхает с молоденькой красоткой, Карпович учит, как забыть прошлое

Павел Прилучный в конце весны заставил говорить о себе и своей личной жизни с удвоенной силой. Актер отправился на Маврикий, по всей видимости, на медовый месяц с молодой и красивой спутницей Зепюр Брутян. На острове «мажор» похвастался обручальным кольцом, а о формах его избранницы не говорил только ленивый.

Сейчас Прилучный снова с Брутян. Он взял двоих детей от предыдущего брака и улетел в Турцию. А в это время его бывшая пассия, актриса Мирослава Карпович, учит подписчиков забывать прошлое, от которого очень больно.

«Будьте созидательны для себя и своей жизни, ведь мысли о прошлом забирают вашу энергию, которую вы могли бы использовать во благо в это мгновение, которую вы могли бы разделить с теми, кто приносит вам радость, и приумножить. Вы все еще продолжаете ее тратить на то, что не вернуть, что заставило вас болеть и думать, что больно. Пошлите тепло туда, куда не стоит возвращаться, пошлите тепло тем, кто не знает, что такое настоящее тепло. Отпустите все, что мешает вам сосредоточиться на главном — полюбить мир», — советует звезда.

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