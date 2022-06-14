«Не могу себе позволить. Я — безработная»: Маша Малиновская пожаловалась на безденежье

Телеведущая не может съездить в отпуск из-за нехватки средств.

Модель и некогда популярная телеведущая Маша Малиновская в соцсетях пообщалась со своими подписчиками. Она отметила, что испытывает в последнее время острую нехватку средств.

Пользователи стали спрашивать 41-летнюю модель, почему в последнее время на ее странице нет снимков из теплых стран, где она нежится на жарком солнце. Ответ звезды пользователей удивил.

«Не могу себе позволить. Я — безработная». Маша Малиновская

Напомним, что Маша Малиновская получила большую известность во время работы на канале «Муз-ТВ». В последнее время ее действительно не видно на телеэкранах и на светских мероприятиях.

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