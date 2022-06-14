«Завершу вскармливание и пойду в отрыв»: Костенко поделилась планами на будущее

Многодетная мама не может надолго отлучиться из дома от грудного ребенка.

Анастасия Костенко отпросилась у мужа Дмитрия Тарасова и отправилась повеселиться с подругами в ресторан. Как это было, красавица показала в своем микроблоге. Но надолго многодетная мамочка отлучиться не могла. Грудной ребенок требует ее постоянного присутствия, поэтому в полночь, как Золушка, она уже спешила назад.

«Мама уже едет домой, спасибо моему любимому мужу, который один с тремя детьми», — рассказала модель.

Оказалось, что восьмимесячный сынок уже заждался маму, которая должна поспешить к нему и покормить молочком. Он наотрез отказывался от бутылочки и был голоден.

«Завершу гв и пойду в отрыв!» — решила на сей ноте жена Тарасова. Отметим, что Костенко вскармливает уже третьего ребенка, старшей дочке Милане четыре годика, младшей — три. А сынок родился в октябре прошлого года.

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