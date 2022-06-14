Крутила четверные прыжки: Трусова стала главной звездой на шоу Плющенко «Союз чемпионов»

Серебряный призер Олимпиады также откатала парный номер вместе с тренером Дмитрием Михайловым.

Фигуристка Александра Трусова стала главной звездой шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Серебряный призер Олимпиады в китайском Пекине откатала сольный номер, продемонстрировав перед публикой свои фирменные четверные прыжки.

Кроме того, Александра Трусова выступила в паре с тренером Дмитрием Михайловым, приведя в восторг собравшихся в зале многочисленных зрителей.

Еще одним из самых запоминающихся моментов программы стал выход на площадку девятилетнего Александра Плющенко. Со своим отцом он выступил под патриотическую песню Владимира Дерябина «Россия-россиюшка». Зрители отблагодарили Плющенко-младшего, забросав арену мягкими игрушками, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» выступают многие звезды фигурного катания. Среди них Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Алена Касторная, Елизавета Туктамышева.

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