Каролина Севастьянова в топе на тонюсеньких лямках показала красивое декольте

Загорелая гимнастка в Монако отправилась в один из местных ресторанов.

Прошедшей весной олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова стала участницей шоу «Звезды в Африке. Весеннее обострение». Красавица несколько недель прожила в Лимпопо в лагере и достойно прошла нелегкие испытания.

Покинув проект, гимнастка поспешила улететь в Монако, где сейчас отдыхает и принимает солнечные ванны в компании подруг.

Утром пляж, вечером рестораны — Севастьянова уже привыкла к такому режиму. Накануне красавица показала себя на селфи, засветив заманчивое декольте с оригинальным дизайном.

Хрупкие тесемки топа пересекались на груди, подчеркивая пышный бюст гимнастки, и грозились едва не лопнуть под пышным натиском.

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