«До нее никто и никогда этого не делал»: Долина в восторженных тонах отозвалась об Апексимовой

Певица побывала на закрытии сезона в театре на Таганке.

Певица Лариса Долина в «Телеграме» рассказала о посещении закрытия театрального сезона в Театре на Таганке. По ее словам, директор Ирина Апексимова устраивает для своих сотрудников уже на протяжении пяти лет великолепный праздник.

«До нее никто никогда этого не делал. Это уважение и любовь к труппе. Это показатель того, что сегодняшняя хозяйка театра с трепетом относится к тем, кто делает ее театр одним из лучших в стране, кто верен традициям именно «Таганки». Лариса Долина

По словам Ларисы Долиной, вечер рядом с сотрудниками Театра на Таганке получился теплым, душевным, сердечным и родным.

больше по теме Лариса Долина расскажет, как стать ее учеником Певица ответил на вопросы о своей музыкально академии.

Напомним, что Лариса Долина и Ирина Апексимова дружат уже много лет. Они всегда тепло отзываются друг о друге.

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