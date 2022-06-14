Мама на Мальдивах: Костенко показала свою свекровь в купальнике

Анастасия Костенко вернулась из Ростовской области, куда летала с тремя своими детьми отдохнуть без мужа. Здесь живет семья ее мамы с братом и сестрой, и она с удовольствием провела время вдали от Москвы.

Вернувшись в столицу, Костенко воссоединилась с мужем. А накануне они все отметили день рождения матери Тарасова, Ольги. По такому случаю невестка опубликовала фото с Мальдив свекрови в купальнике и поздравила ее в Сети с именинами.

«С днем рождения, дорогая! Самое главное – это здоровье! Ну и конечно желаю именно итого, что хочешь ты! Мы рядом», — обратилась модель к свекрови.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.