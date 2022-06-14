«Был ад»: Андрей Макаревич рассказал, как его встретили на концерте Максима Галкина в Израиле

По словам музыканта, почти все в зале его узнали.

Певец Андрей Макаревич в «Телеграме» поделился, как он выразился, интересным наблюдением. Недавно он посетил выступление юмориста Максима Галкина в Израиле.

«Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса. В общем, меня пригласили на концерт Галкина (работает отлично!). Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад». Андрей Макаревич

Как отметил Макаревич, незнакомые люди подходили к нему и начинали беседу с середины, как будто давно знали музыканта. Он терпел как мог. Через какое-то время Макаревич понял, что дело вовсе не в невоспитанности и не в местечковости. Просто израильтяне, как заметил Макаревич, многое в своей истории пережили. В итоге они стали очень консолидированными и ощущают себя одной семьей.

Напомним, что Андрей Макаревич уже не раз негативно высказывался о жителях России. Вместе со своей женой Эйнат Кляйн и маленьким сыном он обосновался в Израиле.

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