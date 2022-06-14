Мария Шукшина озвучила суммы премий, полученных менеджерами и телеведущими ко Дню России

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» озвучила суммы премий, которые были выплачены известным российским телеведущим и медиаменеджерам ко Дню России.

В указе от 6 июня сказано, что единоразовые денежные выплаты полагаются за верность профессии и Родине. Всего в списке семь фамилий.

Антон Златопольский, Дмитрий Киселев и Андрей Кондрашов получили от государства по два миллиона рублей. Анастасия Попова, Ольга Скабеева, Мария Ситтель и Евгений Рожков — по миллиону рублей.

Напомним, что Мария Шукшина — заслуженная артистка России. Она старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина.

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