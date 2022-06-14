«Может, и правда в Кабо-Верде надо было лететь»: Гордон высказалась после отставки Поклонской

Как отметила правозащитница, бывшего прокурора Крыма в последнее время «помотало».

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграме» прокомментировала отставку Натальи Поклонской с поста заместителя главы Россотрудничества.

Как отметила юрист, Поклонскую сняли с должности. При этом сама она поблагодарила президента и рассказала, что перемены связаны с ее переходом на новую работу.

«Народу кажется, что ее «попросили» из-за спорных высказывание про Z. Вообще, конечно, помотало Поклонскую. Может, и правда в Кабо-Верде надо было лететь». Екатерина Гордон

Напомним, что Наталья Поклонская должна была отправиться в Кабо-Верде на должность посла от России. Однако на острова Зеленого Мыса она так и не отправилась.

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