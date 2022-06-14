«И тот не выдержал»: Кушанашвили — об Эмине, который предрек кинозалам судьбу глухих коробок

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» высказался о музыканте Эмине Агаларове после слов исполнителя о судьбе российских кинотеатров.
«Вот это да! Эмин, которого я нежно почитаю, и тот не выдержал. Надобно сказать, что с таких якобы незначительных замечаний начинала свою фронду и Поклонская».
Ниже он привел цитату поэта Михаила Синельникова: «Этих песен щемящую силу узнавал я, как детство свое».
Ранее Эмин Агаларов заявил, что для продолжения работы кинозалов и кинотеатров Россия должна обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже сто лет. Агаларов думает, что с этой задачей справиться не удастся и вместо кинозалов в России будут глухие коробки, на которых можно будет играть в теннис.
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