Новости шоу-бизнеса: Агутин покинул Москву, Нетребко не поздравила земляков с Днем России, Шахназаров прошелся по Ахеджаковой

Как Андрей Макаревич объяснил свои оскорбительные фразы в адрес россиян, почему Сергей Жорин зовет Наталью Поклонскую в адвокаты и куда из Москвы уехал Леонид Агутин — эти и многие другие события стали главными 13 июня, по версии читателей нашего сайта.

Нетребко не поздравила земляков с Днем России

Певица Анна Нетребко после своего отречения от России не стала поздравлять земляков в микроблоге с Днем независимости, хоть и устроила застолье. Ей на это попеняли многие фолловеры в Сети, ведь артистка в прошлом году желала много хорошего России. Тот же Максим Галкин посвятил пост в своем аккаунте, хоть и нарвался на критику.

Макаревич назвал хамом Шахназарова

Андрей Макаревич дал интервью израильскому YouTube-каналу. И в ходе беседы назвал журналиста Михаила Шахназарова хамом, которого знать не знает, за то что публицист регулярно высказывался в его адрес.

Макаревич объяснил свои оскорбления россиян

Проживающий в Израиле Андрей Макаревич не раз оскорбил российский народ своими высказываниями, например, указав, что «80% вокруг – идиоты». Накануне он объяснил, что фразу придумал не он, он лишь повторил ее за Антоном Чеховым и Эдгаром По.

Агутин похвастался, что покинул Москву

Музыкант Леонид Агутин сообщил поклонникам в Сети, что покидает Москву. Но в отличие от многих его коллег, певец не уезжает за пределы страны. Он оставил столицу, чтобы оказаться в Санкт-Петербурге, где пройдет фестиваль Stereoleto.

Жорин зовет Поклонскую в адвокаты

Наталья Поклонская осталась без работы: президент освободил ее от должности заместителя главы Россотрудничества. Адвокат Сергей Жорин обратил на это внимание и написал в своем Telegram, что приглашает экс-чиновницу в коллегию адвокатов.

Шахназаров прошелся по Ахеджаковой

В ответ на поздравление Максима Галкина, в котором он упомянул Лию Ахеджакову, журналист Михаил Шахназаров прошелся по последней. Он назвал ее посредственной актрисой-эпизодницей, которая ненавидит все окружающее.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.