«Цирк уродов»: Воропаева не постеснялась в выражениях, обсуждая отъезд Пугачевой из страны

Алла Борисовна четвертый месяц живет в Израиле.

Многие звезды покинули страну с конца февраля, когда на Украине началась российская кампания по защите Донбасса. Улетела и Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, и многие ей вслед по сей день кричат, чтобы не возвращалась.

По поводу травли Пугачевой из-за отъезда из страны высказалась поэтесса Любовь Воропаева. Она давно наблюдает за происходящим и возмущена настолько, что не постеснялась в выражениях.

«Все это с якобы пинками в сторону Аллы Борисовны вызывает брезгливое отвращение. Аж блогеры, которые пиарятся на этой теме, напоминают простите, глистов. Сколько может этот цирк уродов продолжаться?» — приводит недоумение Воропаевой сайт ProЗвезд.

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