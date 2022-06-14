«Будем советоваться с Леной Малышевой»: Роза Сябитова рассказала, где будет рожать дочь

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в ожидании счастливого семейного события. Ее дочь Ксения совсем скоро впервые станет мамой, и Роза ждет – не дождется, когда познакомится с внучкой. До встречи остается не так много времени, и силы будущая бабушка тратит на подготовку к ней.

Например, сейчас Сябитова занята поисками роддома для дочери. Рожать наследница решила в России, но с заведением до сих пор не определилась, поэтому мама взяла решение вопроса в свои руки.

«В этом вопросе будем советоваться с Леной Малышевой. Думаю, это не будет какая-то модная, дорогая клиника. Мы вполне можем рожать и в обычном роддоме. Главное, чтобы там были хорошие специалисты», — рассказала Роза Сябитова в интервью сайту «ProЗвезд».

Пополнение в семье Роза ожидает в середине июля — врачи дают такой прогноз.

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