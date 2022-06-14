Тесемки подчеркивают талию: Юлия Ефимова в ярком купальнике без пуш-ап блеснула формами

Призер Олимпийских игр в Рио, российская пловчиха Юлия Ефимова уже давно обосновалась в Америке. Она даже решила не приезжать на Чемпионат России в этом году, спровоцировав слухи об окончании своей карьеры – свой 30-й день рождения она отмечала тоже за океаном.

В своем микроблоге Ефимова уже давно не показывает ничего из спортивной жизни, предпочитая хвастаться досугом и собой. На этот раз она предстала в купальнике, вернее, в лифе от бикини, запечатлевшись на селфи в зеркале.

Спортсменка выбрала модную модель купальника – без пуш-ап, с длинными тесемками, которые несколько раз обернула вокруг талии под грудью.

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