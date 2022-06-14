«Остался хоть кто-то с головой, или всех поувольняли?»: Юрий Лоза назвал дебильными вопросы на «Что? Где? Когда?»

Музыкант недоволен тем, о чем спрашивали у знатоков на игре.

«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Эту расхожую фразу я вспомнил вчера вечером, когда переключал каналы телевизора», — начал рассказывать Юрий Лоза подписчикам в Telegram. Оказалось, эту ассоциацию у музыканта вызвало шоу «Что? Где? Когда?», на которое он наткнулся. Артист задержался на просмотре и теперь жалеет, что сделал это.

Негодование Лозы вызвали вопросы, которые были озвучены знатокам. По его мнению, спрашивали у участников «дебильное». Ему не понравился вопрос про веер, который превращается, по мнению японского поэта, в меч во время дождя, а также загадка про казахский обычай обгладывать баранью кость и кидать ее с букетом цветов на русской свадьбе.

«На этой передаче остался хоть кто-то с головой, или всех толковых давно поувольняли?» — негодует Лоза.

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