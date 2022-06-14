«Люблю высоту»: соскучившаяся по шпагатам Волочкова показала на балконе, на что способна

Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова принимала в гостях кинопродюсера Марата Халикова. Помимо теплой беседы с товарищем звезда не упустила случая попозировать ему в самых разных ракурсах, чем привела в восторг своих подписчиков.

Не обошлось и без шпагатов – звезда сцены регулярно демонстрирует растяжку, а со времен последней подобной публикации прошло изрядное количество времени. И Волочкова решила удивить, забравшись на парапет балкона на фоне своего элитного поселка и раскинув ноги.

«Люблю высоту! Глазами выдающегося режиссера», — подписала снимок звезда.

Подписчики в комментариях испугались за звезду. Но знающие люди объяснили, что балерина давно отличается бесстрашием, и припомнили ее шпагаты между яхтами в море и другие рискованные трюки.

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