«Если такой честный»: Шахназаров припечатал Галкина за его работу на телевидении

Максим Галкин в День России поздравил свою, особенную Россию, в противовес которой поставил другую страну, в которой «Шукшин — это теперь про дележку квартир в эфире».

Журналиста Михаила Шахназарова зацепило буквально каждое слово Галкина в его опусе. Особенно про эфиры на телевидении. И публицист обратил на это внимание самого телеведущего.

«Вы, кстати, работали на том телевидении, где про дележку квартир. Где люди с редкими зубами, где удары в челюсть прямо в студии, только не ссали там и не блевали, хотя, может быть, я не все видел. И вот вы это сейчас выносите. А вы если такой человек честный, вы же могли подойти к руководству канала и сказать: «Нахер, я не буду здесь работать или уберите эти каналы». Но вы же работали», — недоумевает журналист.

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