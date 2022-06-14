Никита Михалков – о сбежавших из России звездах: «Это не интеллигенция, это враги»

С началом российской кампании по защите Донбасса многие звезды шоу-бизнеса поспешили уехать из страны. Многие при этом раскритиковали и продолжают осуждать происходящее. Сейчас, например, за границей находятся Алла Пугачева и Максим Галкин, Рената Литвинова и Земфира, Татьяна Лазарева и Чулпан Хаматова.

Исход селебрити из России по сей день обсуждается их коллегами. Режиссер Никита Михалков не раз высказывался по этому вопросу, и на сей раз выразил свое мнение в Кремле.

«Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!» — подчеркнул Михалков после получения звезды Героя Труда в Кремле в День России.

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