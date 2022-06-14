«Чтоб добить окончательно!»: Юлия Михалкова задрала юбку и показала, что под ней скрывает

Актриса и телеведущая нарядилась в эффектное платье.

Некогда звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно общается в Сети со своими подписчиками. Их у нее больше миллиона, и для них она старается придумывать все новый и новый контент.

На этот раз красавица показала кадры с фотосессии, на которой она сменила несколько эффектных образов. Один из них – это вечерний наряд.

Примерив черное платье в пол в бельевом стиле, актриса решила взбудоражить зрителей эффектным жестом: подобрав подол длинного наряда, она явила миру стройные ноги до бедра, заставив фолловеров восхититься своей красотой.

«Шикарно! Как красиво», «Огонь», «Восхитительная, сногсшибательная», «Красивая», «Что еще придумаешь, чтоб нас добить окончательно!» — пишут в комментариях.

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