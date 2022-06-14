«Не верьте, что люди поменяются ради детей»: Алена Рапунцель сообщила, что муж-стриптизер ее бросил

Алена Рапунцель в 2021 году покинула реалити-шоу «Дом-2» вместе с бойфрендом, стриптизером Ильей Семиным. Пара стала готовиться к родительству и свадьбе, а в марте 2022 года девушка подарила мужу сына Святослава. Но накануне звезда шоу сообщила – они с мужем расстались.

«Изо дня в день я просто жила тем, чтобы все было у этой семьи: работала, искала новые выходы, старалась. Но каждый раз я была самой падшей женщиной, когда у меня начинались проблемы», — написала девушка.

Оказалось, что Семин бросал Рапунцель регулярно — как только у девушки начинались сложности.

«В этот раз он снова бросил, когда я сидела, рыдала, держала его за руку и говорила, как мне больно, что ты бросаешь меня снова, когда у меня трудный период. Мне правда стыдно за это. За все стыдно. Я знаю, что пройдет время, и я вам расскажу все как есть на самом деле. Пока я просто в шоке. Не верьте, что люди поменяются ради детей, семьи — нет, не поменяются», — уверена Рапунцель.

Что именно произошло между Аленой и Ильей, она пообещала рассказать, но не в этот раз. Это уже не первое расставание, о котором стало известно подписчикам.

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