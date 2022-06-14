«У меня теперь ничего нет»: Макс Фадеев лишился своих накоплений из-за санкций

Макс Фадеев рассказал, что попал под западные санкции. Его лишили в Европе звания профессора музыки, вычеркнули из американского собрания «Мировые композиторы» и заморозили его накопления на неопределенный период.

«Меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным», — рассказал Фадеев russianteleweek.ru.

Сейчас, по словам композитора, он переживает новый период в жизни, переосмысливает ценности. Он понял, что такое настоящая народная любовь, открывает в России музыкальную школу, где сам будет преподавать вокал (имеет специальное образование). Кроме того, пообещал раз в месяц выступать с концертами на сцене.

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