«Любимый не был готов к такому»: Нюша сделала дорогостоящий подарок мужу в Дубае

Игорь Сивов не ожила, что его прогулка завершиться тем, что он сядет за руль спорткара.

Нюша является одной из самых известных исполнительниц. Она уже давно завоевала любовь публики. В ее копилке большое количество хитов.

А вот личную жизнь артистка долго скрывала, но после свадьбы с Игорем Сивовым стала делиться маленькими и большими радостями. В прошлом году у пары родился второй ребенок — сын. А также у них растет дочка Серафима-Симба.

Уже несколько месяцев пара находится в Дубае. Они решили жить в жаркой стране. К певице приехали ее родные, даже мама Ирина Шурочкина.

А вот Сивов также проводит время с сыновьями от прошлых отношений. На днях он отпраздновал свой день рождения. Друзья устроили ему сюрприз, поздравив на пляже. А Нюша устроила для мужа вечеринку.

Но на этом сюрпризы не закончились. Когда Они отправились на прогулку, то на дороге стоял спорткар. Наследник Игоря Мирон сразу ее заметил, как и дочка Симба. И неожиданно Нюша кинула в руки мужу ключи.

«Любимый не был готов к такому», — призналась она. «Это был сюрприз. Идем мимо этой „Феррари“, она говорит: „Крутая машина“! Я, конечно же, соглашаюсь. А она дает мне ключи: „Давай прокатимся“», — поделился впечатлениями именинник.

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