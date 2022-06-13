«Я вас попенял, а вы меня обозвали!»: Шахназаров ответил оскорбленному Макаревичу

Андрей Макаревич ранее обвинил журналиста в хамстве за его высказывания.

Публичная перепалка музыканта Андрея Макаревича и журналиста Михаила Шахназарова продолжается. Ранее ведущий не смог пройти мимо слов артиста о том, что его, якобы, обливают грязью небесплатно.

Журналист вспомнил, что сам музыкант негативно отзывается о России уже много лет, а значит, по его же логике, тоже получает за это какие-то бонусы.

«Я знать не знаю, кто он такой. Ну хам, ну и что? Я себе испорчу день еще из-за одного хама какого-то?» — ответил Шахназарову Макаревич в интервью YouTube-каналу Sheinkin40.

Ведущий не стал молчать. И в очередном выпуске своего YouTube-проекта «Шах и мат» ответил Макаревичу.

«Андрей Вадимович, ну что с вами происходит? Вы совсем недавно обозвали жителей всей страны (ругательное слово). Значит, (ругательное слово) покупало билеты на ваши концерты, (ругательное слово) вами восхищалось. А вы их так раз и… Я вам на это попенял, что нельзя так с людьми, а вы меня обозвали хамом. Как так?», — удивился Шахназаров.

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