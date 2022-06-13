«Больше нравлюсь»: Бузова с новой стрижкой и в мини-платье отправилась веселиться с подругами

Телеведущая со дня на день покинет Россию. Она первым делом сделала новую прическу и маникюр. А вечер звезда провела с подругами.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно покинула шоу «Дом-2», но с радостью ведет другие проекты.

А не так давно блондинка потратила целый месяц на подготовку к концерту в Москве, который прошел с оглушительным успехом. И после отпуска в Турции ей удалось провести несколько дней в столице, уделив время фотосессиям, съемкам и другим делам.

больше по теме Пополневшая Бузова в платье-бюстье с воздушной юбкой и на шпильках отметилась на съемках Телеведущая в романтичном образе привлекла к себе внимание.

13 июня Ольга решила покрасоваться с новой прической. После нескольких часов у мастера она стала платиновой блондинкой с удлиненным каре.

Также телеведущая похвасталась блестящим маникюром. Она принарядилась в платье из бархатной кожи. Лук дополнили пудровые мюли и брендовая сумочка Louis Vuitton. Она призналась, что нарядилась не просто так.

«Ops, I did it again! Знаю, что многим я больше нравлюсь именно с удлиненным каре. Одно шоу закончилось…Но скоро начнется другое», — заявила звезда.

Бузова приехала в ресторан, где встретилась с подругами, которые решили утроить ей проводы. Телеведущая улетает на полтора месяца на съемки. Она решила утаить, ради какого проекта покинет Россию. Но поклонники уверены, что блондинка снова будет находится на съемках популярного шоу «Звезды в Африке».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.