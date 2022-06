«Больше нравлюсь»: Бузова с новой стрижкой и в мини-платье отправилась веселиться с подругами

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно покинула шоу «Дом-2», но с радостью ведет другие проекты.

А не так давно блондинка потратила целый месяц на подготовку к концерту в Москве, который прошел с оглушительным успехом. И после отпуска в Турции ей удалось провести несколько дней в столице, уделив время фотосессиям, съемкам и другим делам.

13 июня Ольга решила покрасоваться с новой прической. После нескольких часов у мастера она стала платиновой блондинкой с удлиненным каре.

Также телеведущая похвасталась блестящим маникюром. Она принарядилась в платье из бархатной кожи. Лук дополнили пудровые мюли и брендовая сумочка Louis Vuitton. Она призналась, что нарядилась не просто так.

«Ops, I did it again! Знаю, что многим я больше нравлюсь именно с удлиненным каре. Одно шоу закончилось…Но скоро начнется другое», — заявила звезда.