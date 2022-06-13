«Переживает за Украину? Нет! Жрать нечего»: Шахназаров уличил Покровского с его новым клипом

Михаил Шахназаров считает, что Макса Покровского больше интересуют деньги, чем ситуация в мире.

Михаил Шахназаров высказался о новом клипе Макса Покровского «Украина» в программе «Шах и мат» на YouTube.

Журналист считает, что артистом двигает в большей степени желание заработать, нежели необходимость высказать свою позицию.

«Почему они стали такими плодотворными? Думаете, Максим Покровский переживает за Украину? Нет! Жрать нечего. Под клипом написано: донаты туда-то, туда-то на PayPal», — сказал Шахназаров.

Новый клип Покровского журналист назвал «слабым, в котором все очень плохо». А движения Покровского Шахназарову напомнили поведение людей с сознанием, замутненным запрещенными веществами.

«У вас большое будущее в Америке, с профессором Лебединским, который на суши побирается в «Фейсбуке», — прокомментировал Шахназаров.

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