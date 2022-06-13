Как красиво! Михалкова изящно отодвинула ткань на корсетном платье, показав скрытое

На фигуру 38-летней артистки трудно не залюбоваться.

Юлия Михалкова устроила фотосессию в роскошном отеле на пленочный фотоаппарат. Звезда примерила несколько нарядов, среди которых был тот, мимо которого невозможно пройти мимо.

И без того роскошную фигуру Михалкова выгодно показала в корсетном платье с декольте и разрезом. Но и это великолепное зрелище внимательный наблюдатель смог подать еще красивее, запечатлев Юлию для соцсетей во время работы со стилистом.

Михалкову подловили в тот момент, когда она приподнимает подол своего наряда. Артистка кокетливо показала стройные ножки, которые были скрыты.

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