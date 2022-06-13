Макс Фадеев признался, что специально старается не видеть публику в зале из-за своих особенностей

Максим Фадеев в последнее время стал чаще появляться перед публикой именно как исполнитель песен. И на это есть причина.

По словам композитора, его попросил об этом отец перед своей смертью. Теперь он старается держать слово, данное отцу перед уходом. Между тем, даются ему выступления непросто.

Как утверждает Фадеев, он страшный интроверт, до такой степени, что не может видеть людей в зрительском зале во время выступлений. Чтобы отсечь от себя народ и не видеть его, он просит устанавливать свет специальным образом.

«Создается ощущение будто я один», — сказал Фадеев russianteleweek.ru.

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