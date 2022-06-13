Сыновья в Burberry: Шубская в леопардовом мини-платье вышла на променад с Овечкиным и детьми

Александр Овечкин является одним из самых титулованных игроков в хоккей. Он уже давно завоевал престижные награды и кубки, но мечтает об олимпийском золото.

Спортсмен счастлив в браке с дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Она подарил ему двоих сыновей: Сергею три года, а Илье только исполнилось два. Пара мечтает о дочке.

больше по теме Шубская в шелковых брюках Tom Ford и куртке из денима предстала на отдыхе с Овечкиным и сыновьями Жена знаменитого хоккеиста восхитила публику своей стройностью. Она проводит отпуск с семьей на море.

Недавно Овечкин провел время с семьей в Москве. Но с началом лета он увез всех родных на море на частном самолете. Уже несколько дней пара отдыхает на курорте.

Шубская взяла с собой множество нарядов от шелковых брюк до велосипедок. Но на этот раз она принарядилась для променада. Жена хоккеиста предстала в леопардовом мини-платье и черном жакете.

А вот Александр был в шортах, как и сыновья, которых мама одела в наряды Burberry. Они насладились теплым вечером на побережье.

С Анастасией отдыхают также сестры Мария и Анна, а также отец Кирилл. Она засняла, как дедушка кормит с ложечки своего внука. Мальчика очень смешил весь процесс.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Какие все классные», «Какой у вас наряд! И даже такой принт смотрится роскошно», «Ох, какая вы красотка», «Прям идеальная семья», «Мальчики просто неотразимы», «Какие все модные», «Выглядите бомбически», — прокомментировали пост подписчики.

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