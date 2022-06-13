Заплатили 300 тысяч рублей: Садальский рассказал, как Васильева за деньги сорвалась на известного политика

Война между бывшими закадычными друзьями Татьяной Васильевой и Стасом Садальским не утихает. Артисты постоянно находят, что сказать друг о друге прессе и подписчикам.

И если Татьяна Васильева обвиняет Стаса Садальского в излишней любви к сплетням и в слишком длинном языке. То звезда картины «Место встречи изменить нельзя» говорит, что не может больше терпеть лживости своей экс-подруги.

По словам актера, Васильева, якобы, может за деньги сказать и сделать все, что угодно. Она, якобы, несколько раз заменяла его в антрепризе другими артистами, когда Садальский по уважительным причинам не мог поехать на гастроли, при этом не предупреждала его.

Кроме того, Стас Садальский вспомнил случай, когда актрису, якобы, попросили за крупную сумму высказаться об одном известном политике в негативном ключе. По словам актера, якобы, Татьяне выдали за это гонорар равный 300 тысячам рублей.

«Здесь только так: деньги дадут, она на любого скажет, что хотите. Может рассказать, что ее с четырех лет развращают. Но я надеюсь, что это неправда, это фантазии. Хотя я весь уже в сомнениях на этот счет!» — цитирует Садальского сайт prozvezd.info.

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