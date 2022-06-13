Как приготовить панна-котту
Видео
Как правильно носить брюки палаццо
Видео

Заплатили 300 тысяч рублей: Садальский рассказал, как Васильева за деньги сорвалась на известного политика

Бывшие друзья теперь активно обливают грязью друг друга.

Заплатили 300 тысяч рублей: Садальский рассказал, как Васильева за деньги сорвалась на известного политика
Стас Садальский. Фото: Global Look Press

Война между бывшими закадычными друзьями Татьяной Васильевой и Стасом Садальским не утихает. Артисты постоянно находят, что сказать друг о друге прессе и подписчикам.

И если Татьяна Васильева обвиняет Стаса Садальского в излишней любви к сплетням и в слишком длинном языке. То звезда картины «Место встречи изменить нельзя» говорит, что не может больше терпеть лживости своей экс-подруги.

По словам актера, Васильева, якобы, может за деньги сказать и сделать все, что угодно. Она, якобы, несколько раз заменяла его в антрепризе другими артистами, когда Садальский по уважительным причинам не мог поехать на гастроли, при этом не предупреждала его.

Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Кроме того, Стас Садальский вспомнил случай, когда актрису, якобы, попросили за крупную сумму высказаться об одном известном политике в негативном ключе. По словам актера, якобы, Татьяне выдали за это гонорар равный 300 тысячам рублей.

«Здесь только так: деньги дадут, она на любого скажет, что хотите. Может рассказать, что ее с четырех лет развращают. Но я надеюсь, что это неправда, это фантазии. Хотя я весь уже в сомнениях на этот счет!» — цитирует Садальского сайт prozvezd.info.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

новости шоу-бизнесаСтас СадальскийТатьяна Васильева