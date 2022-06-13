Мамины глазки: Наталья Фриске понежилась дома с подросшей дочкой, облаченной в бодик

Наталья Фриске раньше выступала на сцене. Она была солисткой группы «Блестящие», куда ее привела сестра Жанна Фриске.

Примечательно, что ей не захотелось строить карьеру в шоу-бизнесе, а вот ее родственница стала звездой, но умерла очень рано — в 40 лет. Семья тяжело переживала утрату. Но в этом году у них произошло радостное событие — Наталья стала мамой.

Теперь она растит дочку Луну, которой недавно исполнилось два месяца. Бабушка и дедушка души не чают в своей внучке и готовы каждый день с ней сидеть.

Но пока Фриске находится в декретном отпуске и все время посвящает малышке. На днях она делилась кадрами с прогулке. Ей нравится наряжать наследницу. А теперь она засняла, как кроха утром лежит на маме и дрыгает ножками в бодике.

«Хотела пожелать вам доброго утра, но Луна решила иначе. Нажала ножкой. Ну и правильно, зачем лишняя музыка и слова», — отметила Наталья.

А позже она опубликовала кадры, на которых укутала малышку в муслиновую пеленку. Лицо дочки она уже не прячет. Поклонники считают, что кроха похожа на маму. «Ну она милашка», «Мамины глазки», «Эти пухлые щечки», «Ой, какая сладкая», «Классно вам», «Дочка прям ваша копия», — прокомментировали пост подписчики.

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