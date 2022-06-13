Оля, до свидания? Продюсер Бузовой стал резидентом Дубая

Поклонники Ольги Бузовой не на шутку обеспокоены, ее продюсер Арам Арчер сообщил в личном блоге, что получил вид на жительство в Арабских эмиратах.
«ID резидентов получены, счета открыты, офис готов, встречи все проведены, можно со спокойной совестью улетать домой», — написал продюсер в соцсетях.
Фолловеры Бузовой переживают, не является ли это признаком того, что и их любимица может отправиться жить в Дубай.
Пока Арам Арчер говорит о том, что расширяет бизнес и ищет инвесторов на новые проекты, но что именно это означает, продюсер не распространяется.
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