Оля, до свидания? Продюсер Бузовой стал резидентом Дубая

Поклонники Ольги Бузовой не на шутку обеспокоены, ее продюсер Арам Арчер сообщил в личном блоге, что получил вид на жительство в Арабских эмиратах.

«ID резидентов получены, счета открыты, офис готов, встречи все проведены, можно со спокойной совестью улетать домой», — написал продюсер в соцсетях.

Фолловеры Бузовой переживают, не является ли это признаком того, что и их любимица может отправиться жить в Дубай.

Пока Арам Арчер говорит о том, что расширяет бизнес и ищет инвесторов на новые проекты, но что именно это означает, продюсер не распространяется.

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