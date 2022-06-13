«Вычеркнули, забрали все деньги»: на Фадеева вслед за Нетребко устроили гонения на Западе

История Анны Нетребко, которая предпочла удобную Европу родной стране, потрясла многих. О ней много писали и до сих пор говорят.

Композитору Максу Фадееву, как оказалось, тоже пришлось делать выбор. Ранее он любил по несколько месяцев жить на своей вилле на Бали, оттуда работать и творить. Его знали на Западе, где он являлся профессором музыки, уважали и даже внесли в американское собрание «Мировые композиторы». Теперь, когда артист не стал отрекаться от родины, его лишили всего.

«Когда началась эта история, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — «Мировые композиторы». Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным», — цитирует Фадеева russianteleweek.ru.

По словам композитора, раньше он ценил признание Запада, но сейчас оно для него ничего не значит. Между тем, в России у него нет даже звания заслуженного артиста. Но даже это не беспокоит знаменитость. Теперь он точно понимает, что такое настоящее признание народа.

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