«Посредственная актриса. Ненавидит все окружающее»: об Ахеджаковой резко высказался Шахназаров

Максим Галкин в День России создал длинный пост про свою родину, заявив, что теперь она разделилась для него на две половины. Одна – условно хорошая, а вторая такая, что даже поздравлять ее комик не захотел.

Ту, что он любит всем сердцем, ассоциируется у мужа Аллы Пугачевой в основном с воспоминаниями детства, а также с актерской игрой Чулпан Хаматовой, Лией Ахиджаковой и Олегом Басилашвили.

Михаил Шахназаров в своем YouTube-проекте «Шах и мат» сказал, что, по его мнению, есть и более талантливые артисты. И предположил, что юморист не просто так назвал именно эти фамилии, ведь данные личности известны своими критическими высказываниями в адрес соотечественников. Особенно досталось Лии Ахеджаковой от журналиста.

«Достаточно посредственная актриса-эпизодница, которая ненавидит все окружающее», — сказал про нее Шахназаров.

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