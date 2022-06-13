Пополневшая Бузова в платье-бюстье с воздушной юбкой и на шпильках отметилась на съемках

Телеведущая в романтичном образе привлекла к себе внимание.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на ТВ и не перестает открывать в себе новые таланты.

Артистка любит удивлять публику, поэтому не только снимается в разных проектах, но и поет. Недавно она дала большой концерт, для которого подготовила несколько ярких образов и номер с танцем на шесте.

А первые дни лета Ольга смогла провести в Турции, где отдыхала с подругой. Артистка вечерами наряжалась в комбинезоны и платья. Она позволяла себе ужины в ресторанах и плотные обеды. На этот раз блондинка вернулась в Москву и успела выступить в День России.

Также накануне она отметилась на съемках, где покрасовалась в черном платье-бюстье с воздушной юбкой и невесомыми рукавами. Наряд позволил ей показать стройные ноги. Лук дополнили босоножки на шпильке.

«Вот она я! Ворвалась в рабочий режим красиво», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Молодец! Красивая, хорошо себя показываешь, развлекаешь свою публику», «Оля очень красиво и мощно», «Какие кадры», «Ножки мощные», «Оля, ты прям не маленькая леди», «Платье больше бы подошло 18-летней», «Как-то мрачно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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