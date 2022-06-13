Сетка, полоска и снова сетка: Михалкова в наряде с эффектом магнита для глаз показала пупок

«Голые» платья в этом сезоне – тренд. Об этом ранее рассказывал стилист Александр Рогов. Они частично состоят практически из одних полосок ткани, а иногда комбинируются с полупрозрачной сеткой.

Именно в таком наряде устроила фотосессию в роскошном отеле Юлия Михалкова. Звезда рассказала фолловерам, что снимки ей делали на пленку. Актриса считает, что они получаются особенно притягательными.

Впрочем, с таким нарядом, настоящим магнитом для глаз, а также такой роскошной фигурой, как у Юлии, можно было сниматься хоть на телефон – успех фото просто гарантирован!

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