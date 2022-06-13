Какая изящная! Экстремально похудевшая Волочкова в шортиках-трусиках сверкнула бельем

Анастасия Волочкова в последнее время поражает своей хрупкой фигурой.

Балерина Анастасия Волочкова недавно вернулась из романтического отпуска из Турции, где для нее иностранный кавалер арендовал целый остров. Но даже в гостеприимной стране, которая славится своими вкусными блюдами, артистка ни капли не поправилась, но даже похудела.

Будучи в отпуске, она показала, чем питается там. Это оказались ее любимые листья салата и перепелиные яйца. Не удивительно, что от такой пищи звезда не только не поправилась, но сильно похудела.

В личном блоге Анастасия Волочкова показала фигуру в шортиках с кружевом, которые больше напоминали трусики. Притягательный эффект усиливался за счет того, что из-под маечки выглядывал лиф.

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