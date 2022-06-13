«Красотка моя»: Прилучный заснял, как подросшая дочка эффектно плюхнулась в бассейн

Актер проводит отпуск с детьми и своей новой возлюбленной Зепюр Брутян.

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он может похвастаться тем, что у него в копилке много ярких ролей. Актер прославился благодаря роли в сериале «Мажор».

Своего успеха он добился, когда был рядом с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Однако супруги развелись и теперь поддерживают только дружеские отношения.

В этом году Прилучный удивил поклонников, когда уехал на Маврикий в Зепюр Брутян. Они вместе снимались в сериале «В клетке».

Но на отдыхе актер демонстрировать романтичные свидания и нежные поцелуи, чем спровоцировал слухи о новом романе. И хоть потом оказалось, что они просто были на съемках, Павел уехал в отпуск в компании все той же Брутян и взял с собой детей.

Уже несколько дней артист проводит отдых с предполагаемой новой возлюбленной и наследниками. Они уже катались на водных горках, а теперь целые дни на пролет плескаются в бассейне. Прилучный заснял дочку, которая эффектно плюхнулась в воду и даже подплыла к папе.

«Красотка моя научилась плавать! Ура!» — написал он.

А вот с сыном актер покатался на гидроцикле. Пока его экс-жена находится на съемках, он развлекает наследников. Поклонники восхитились трогательными кадрами.

«Какая замечательная у вас дочь! Здорово, что научилась плавать», «Умничка какая! Смелая!», «Взрослая принцесса», «Папа рулит», «Замечательные каникулы», «Как приятно видеть счастливые лица», «Классная такая», «Она папина радость», — стали писать подписчики.

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