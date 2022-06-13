«2,5 млн рублей в год!»: Собчак гонит своего пятилетнего сына в школу

Так называемая журналистка Ксения Собчак уверена, что ее пятилетний сын Платон — гениальный, как и она сама. Светская львица решила отправить мальчика в школу уже в этом году, вопреки общеобразовательным стандартам.

Дедушка Платона Эммануил Виторган рассказал журналистам, что мальчик действительно развит не по годам. Однако видеться им часто не приходится.

«Платон замечательный, развитый мальчик, культуры большой — ест только с вилкой, ложкой, ножом, в отличие от наших детей. Мы, к сожалению, не так часто встречаемся, как хотелось бы», — признался Эммануил Виторган в шоу «Ты не поверишь!».

Школа — частная, преподают там на английском языке. Стоимость одного учебного года — 2,5 миллиона рублей.

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