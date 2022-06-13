«Концерты в Варшаве и Лондоне – это вызов»: Максима Галкина раскусил Евгений Фридлянд

Максим Галкин в своем обращении в соцсетях в День России разделил страну на две части, заявив, что одну он поздравляет, а вторую нет.

Режиссер Евгений Фридлянд высказался в своем микроблоге, что любит Максима Галкина, но вот эти его высказывания – большая ошибка. Он уверен, что сейчас не лучшее время критиковать родину, как и отправляться турне по Европе, которая однозначна в своей позиции.

Фридлянд полагает, что это не просто желание заработать, это уже подчеркнутое заявление о том, на какой стороне оказался комик, открытое вступление в конфронтацию.

«Твой пост получился очень неискренним, поэтому там нет ни одного лайка от известных людей. Ни одного. И концерты в Варшаве и в Лондоне — это тоже вызов. Глупый вызов», — написал режиссер.

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