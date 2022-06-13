Добавила гламура: Муцениеце щегольнула в миниатюрном платье в сетку и остромодных босоножках

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие полюбили ее за роли в сериалах «Закрытая школа», «Тайный город» и фильм «Тобол». А также ее знают, как бывшую жену Павла Прилучного.

И хоть они расстались почти почти 10 лет брака, экс-супруги поддерживают теплые отношения. И если звезда сериала «Мажор» недавно улетел отдыхать с новой возлюбленной, то его бывшая жена уехала на съемки.

Уже несколько недель Агата находится вдалеке от дома. Она каждый день примеряет новые образы. Актриса редко носит короткие юбки.

Но этот раз она не побоялась облачиться в мини-платье в сетку и алые босоножки на шпильке с квадратным мысом. Именно такая обувь в тренде этим летом. Муцениеце подчеркнула свою стройную фигуру и сделала акцент на изящные ножки.

Она преобразилась для роли. Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие посчитали, что Прилучный потерял одну из самых привлекательных женщин в отечественном кинематографе.

«Шикарно», «Агата, он ревнует», «Вау! Какова красота», «Ноги… ноги… главное хвост!», «Фото на миллион!», «Как вы похудели», «Свободная женщина — имеет право. Агатуля-красатуля», «Ножки просто космос», «Ну вы роскошно выглядите», «Обомлели все», — прокомментировали кадры подписчики.

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