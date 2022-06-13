«Родина едина! И в горе, и в радости»: Галкину ответил Шахназаров на его слова о России

Неоднозначное поздравление Максима Галкина с Днем России в его соцсетях вызвало шквал эмоций не только среди его фолловеров, но и известных личностей.

Напомним, артист заявил, что для него есть две России: та, что осталась в теплых воспоминаниях, и та, что не вяжется с его представлениями об идеале. Нынешняя мужу Аллы Пугачевой – не по душе. Поэтому он поздравил только ту Россию, которая ему близка.

Продюсер Евгений Фридлянд считает, что комик ошибся, не понял, что Россия существует в новой реальности в то время, как Максим Галкин продолжает грустить по сытой жизни.

Журналист Михаил Шахназаров тоже удивился такой позиции артиста.

«Это какое-то лоточничество. Вот мне выгодно – я поздравлю. А не выгодно — не поздравлю. А любовь к Родине не из этого складывается: там выгодно, там не выгодно. Любовь к Родине – она в сердце, как вы написали в начале своего поста. <…>

Вот мы, мой круг, мы любим Россию, какой бы она не была. Мы одна страна и распадаться мы не собираемся! Мне ваше поздравление показалось несколько странным. Я понимаю боль, которую вы испытываете. Но вот так поздравлять свою родину, я бы никогда не стал. Она едина – и в горе, и в беде, и радости», — сказал Шахназаров в авторской YouTube-программе «Шах и мат».

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