Эмоционально спорит с мамой: Кудрявцева засняла дочку в платье в горох на прогулке в Сочи

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что знакома со многими представителями отечественного шоу-бизнеса.

Блондинка не раз выведывала тайны артистов в шоу «Секрет на миллион». А вот сама она редко дает интервью. Примечательно, что телеведущая проводит свободное время с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.

Не так давно Лера отправилась в отпуск. Она приехала в Сочи, где уже успела повидаться с Сергеем Лазаревым. А вот ее трехлетняя наследница подружилась с сыном Кати Гордон. Они даже гуляли под ручки.

Телеведущая не скрывает, что дочка не дает ей скучать. Мария каждый день наряжается, а также любит доказывать маме, что права.

На этот раз Кудрявцева засняла наследницу на прогулке в платье в горох цвета сочной травы. Малышка заверяла маму, что их настигла гроза.

«Ну до нас, я честно говорю, что дошла!» — сказала девочка. «Дошла разве? У нас же нет грозы?» — уточнила у нее мама. «Ты чего? Как здесь нет? Я видела грозовые тучи!» — отметила Мария. «Так они не дошли до нас», — снова усомнилась Лера. «Дошли! Ты чего? Это в бассейне было», — пояснила малышка. «Тучка мимо прошла просто», — высказалась телеведущая. «Она остановилась возле нас, а потом полил какой-то дождик! Ла-ла-ла, я догадливая! А ты не догадливая! Я тебя с тюрьму посажу», — сказала кроха.

Потом Мария во время обеда стал пить воду из бокала. Она старалась следить за своими манерами. Ну а потом девочка сняла свою обувь и пошла босиком. Кудрявцева продолжала вести с ней разговор о дожде.

Поклонники восхитились смышленой малышкой. Многие отметили, что она много знает и умеет фантазировать. «Куколка такая», «Классная Машуля», «Вот это у нее познания», «А как она пьет из бокала! Умеет жить красиво», «Смышленая такая, я прям в шоке», «Знает про грозовые тучи и слепой дождик! Ну она все схватывает», — стали писать подписчики.

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